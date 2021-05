Лауреат Grammy Би Джей Томас умер в США

Американский кантри-певец, пятикратный лауреат премии Grammy Би Джей Томас скончался в Арлингтоне в штате Техас. Ему было 78 лет.

Сообщение о смерти артиста появилось в его официальном аккаунте в Twittеr. Причины смерти не назывались.

По данным Variety, артист страдал от рака легких. По словам представителей певца, Томас умер из-за осложнений от онкозаболевания.

О своем диагнозе певец впервые заявил в марте этого года. Тогда он признался, что был очень счастлив записывать и исполнять прекрасные песни в стилях поп, кантри и госпел, а также делиться ими со своими слушателями.

Томас является обладателем пяти премий Grammy. Его альбомы были проданы тиражом более 70 миллионов копий по всему миру. Известность певцу принес кавер на песню Хэнка Уильямса I’m So Lonesome I Could Cry в 1966 году. Многие знают Томаса по композиции Raindrops Keep Fallin’ on my Head.