Подросток погиб из-за урагана «Лаура» в США

Девушка находилась в своем доме, когда на строение упало дерево. О других жертвах пока ничего не известно.

«И я подозреваю, что это будет не последний случай, хотя я молюсь, чтобы больше не было», — отметил губернатор штата Бэл Эдвардс.

Ураган «Лаура» обрушился на несколько американских штатов после того, как прошелся по Гаити. Более 500 тысяч человек остались без света в Техасе и Луизиане из-за непогоды. Жителей эвакуировали.

Крупнейший международный аэропорт Хьюстона, штат Техас, принял решение отменить из-за приближающегося тропического шторма более 60% рейсов.

Ранее сообщалось, что сильнейший ураган прошел по Приморскому краю в России. Порывы ветра повредили линии электропередач и снесли крышу с нескольких зданий.