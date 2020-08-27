Подросток погиб из-за урагана «Лаура» в США
Подросток стал первой жертвой урагана «Лаура» в Соединенных Штатах. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на местные власти.
Девушка находилась в своем доме, когда на строение упало дерево. О других жертвах пока ничего не известно.
«И я подозреваю, что это будет не последний случай, хотя я молюсь, чтобы больше не было», — отметил губернатор штата Бэл Эдвардс.
Ураган «Лаура» обрушился на несколько американских штатов после того, как прошелся по Гаити. Более 500 тысяч человек остались без света в Техасе и Луизиане из-за непогоды. Жителей эвакуировали.
Крупнейший международный аэропорт Хьюстона, штат Техас, принял решение отменить из-за приближающегося тропического шторма более 60% рейсов.
Ранее сообщалось, что сильнейший ураган прошел по Приморскому краю в России. Порывы ветра повредили линии электропередач и снесли крышу с нескольких зданий.