Латышей предупредили об опасности экономии на горячей воде

Отмена государственной поддержки при оплате коммунальных услуг в Латвии привела к резкому повышению цен на горячую воду. Стоимость МегаВатт часа превысила 68 евро. Как заявил в беседе с изданием LSM председатель правления Латвийской ассоциации домоуправителей Гиртс Бейкманис, способы сэкономить есть, но главное — это помнить о безопасности.

Он подчеркнул, что энергоснабжающие компании вместе с клиентами начали искать баланс между сохранением комфорта и платежеспособностью.

«Возможностей для экономии множество, но также важно взвесить все „за“ и „против“. При понижении температуры горячей воды необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать риска для здоровья в случае роста бактерий легионеллеза», — заявил он.

Также он добавил, что рост установленных к квартирах электрических нагревателей может привести к перегрузке сетей и пожарам. Поэтому сейчас владельцам квартир придется договариваться, как действовать в том или ином случае, а управляющие компании помогут найти компромисс, который устроит всех.