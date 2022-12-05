Мир 05 декабря 2022, 08:12 Латвию обвинили в прислуживании США из-за предложения обстрелять Россию Экс-сотрудник Белого дома Робертс раскритиковал идею Латвии ударить по аэродромам России РИА «Новости»

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МИД Латвии предложил разрешить Украине обстреливать российские аэродромы, потому что так захотели в США. Эта страна является их марионеткой, заявил на своем сайте бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крэйг Робертс.

Он обратил внимание на то, что несмотря на многомиллиардную военную помощь, формально США отказались поставлять Украине дальнобойные системы. Однако Латвия, по его мнению, не могла сделать такое предложение без приказа из Белого дома. Пол Крэйг Робертс назвал ее марионеткой в руках американского правительства, и сравнил конфликт на Украине с войной во Вьетнаме.

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Бывший политик обвинил США в том, что они превратили спецоперацию России на Украине в масштабный конфликт и стали его участником. Пропаганда Вашингтона, по его мнению, породила симпатию к киевскому режиму и ненависть к российскому руководству. Пол Крэйг Робертс считает, что вера в то, что Россию можно победить, воспрепятствует реалистичным переговорам и поспособствует новым провокациям, которые рано или поздно перейдут «красную черту», а ее нельзя игнорировать.

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«Вскоре Вашингтон будет слишком вовлечен, слишком предан делу, чтобы отступить. Далеко не ограничиваясь, конфликт ведет к ядерной конфронтации», — написал он.

Пол Крэйг Робертс признал, что конфликт стал неизбежным задолго до февраля 2022 года. Все началось, по его мнению, когда США свергли украинское правительство и поставили во главу Украины своих людей. Он обвинил Россию в бездействии тогда и недооценке противника сейчас.

Обстреливать российские аэродромы и места запуска ракет предложил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. Он уверен, что нужно дать Вооруженным силам Украины такое право и поставить ракеты большой дальности.