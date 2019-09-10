Латвийцы пожаловались на магазин Тимати. В нем нашли футболки с портретом Путина
«То, что в одном из крупнейших торговых центров Латвии открылся магазин прокремлевски ориентированного российского рэпера, созвучно с усилиями России пропагандировать свой геополитический курс и усилить свое влияние в других странах. Одежда, которая создает впечатление о принадлежности к российским военным силам, принимая во внимание агрессивную политику России, может вызвать различные недоразумения в обществе», — цитирует издание mixnews.lv заявление СГБ.
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В СГБ заметили, что торговый центр, где появилась пророссийская продукция, должен более тщательно отслеживать партнеров по сотрудничеству. В службе добавили, что Black Star Wear, к примеру, не способствует сплочению в обществе.
Ранее латвийские пользователи опубликовали в Twitter фотографии отдельной продукции бренда и призвали бойкотировать магазин.
Кто-то даже пошутил о том, что скоро в торговом центре появится в продаже форма СС.
После общественного резонанса управляющая компания попросила изъять из магазина эту коллекцию.