Латвийцы пожаловались на магазин Тимати. В нем нашли футболки с портретом Путина

Служба госбезопасности Литвы оценит работу магазина Black Star Wear после жалоб покупателей на одежду с изображением президента Владимира Путина и российской символики. В работе магазина увидели желание пропагандировать геополитический курс.

«То, что в одном из крупнейших торговых центров Латвии открылся магазин прокремлевски ориентированного российского рэпера, созвучно с усилиями России пропагандировать свой геополитический курс и усилить свое влияние в других странах. Одежда, которая создает впечатление о принадлежности к российским военным силам, принимая во внимание агрессивную политику России, может вызвать различные недоразумения в обществе», — цитирует издание mixnews.lv заявление СГБ.

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В СГБ заметили, что торговый центр, где появилась пророссийская продукция, должен более тщательно отслеживать партнеров по сотрудничеству. В службе добавили, что Black Star Wear, к примеру, не способствует сплочению в обществе.

Ранее латвийские пользователи опубликовали в Twitter фотографии отдельной продукции бренда и призвали бойкотировать магазин.

Кто-то даже пошутил о том, что скоро в торговом центре появится в продаже форма СС.

После общественного резонанса управляющая компания попросила изъять из магазина эту коллекцию.