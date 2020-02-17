Латвийцы подставили своего президента. Они стали искать помощь в России

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«Граждане Латвии просят вас помочь и заступиться в рамках своих полномочий и политического авторитета за гражданку Латвийской Республики Кристине Мисане, которую хотят экстрадировать в Южно-Африканскую Республику за то, что она „выкрала“ собственного ребенка у гражданского мужа, совершавшего моральное и физическое насилие над ней в течение нескольких лет… Мы прекрасно осознаем, что Кристине не является гражданкой Российской Федерации и прямыми методами вы не можете воздействовать на ситуацию с точки зрения правового поля. Тем не менее мы просим вас сделать то, что в ваших силах…», — цитирует письмо Sputnik Латвия.

Жители Латвии обратились за помощью к Путину, потому что им все еще кажется, что они члены СССР. Так считает доктор политических наук Дэниел Уорнер. По его мнению, латвийцы считают, что Россия может решить их проблемы в Дании, ЮАР и вообще где угодно.

В некотором смысле это большой комплимент Путину. Они считают его таким влиятельным. С другой стороны, это оскорбление Латвии как независимого государства. Это демонстрирует, что некоторые люди в Латвии считают Путина важным, а себя — частью СССР. Уверен, президент Латвии был в гневе, увидев это Дэниел Уорнер политолог.

Другого мнения придерживается вице-президент Международного комитета защиты прав Александр Ионов. Он уверен: граждане Латвии надеются на то, что Владимир Путин имеет определенный вес в ЮАР, входящей в БРИКС — группу из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР.

Так или иначе, Уорнер считает письмо Путину хорошим ходом, который привлек внимание. После него власти Латвии начали плотно работать над делом. Теперь этот случай в приоритете у государства. Глава страны решил организовать совещание руководителей ответственных учреждений, чтобы обсудить дальнейшие действия по делу Мисане. Так руководство страны должно показать, что именно оно способно решить эту проблему, а не Путин.

«Путин никак не может решить это дело. Он никак не может вмешаться в этот процесс. Иначе это будет выглядеть так, словно он вмешивается во внутренние дела Латвии. А ему это не нужно. Достаточно того, что Путина уже обвиняют во вмешательства в дела США», — добавил собеседник «360».

Он отметил, что в сложившейся ситуация, Путин никак не может выиграть. С одной стороны, он не помогает человеку в беде, с другой — он и не может здесь помочь. Если попытается, все остальные государства обвинят его. «Одно точно ясно — это сложное дело между Данией, ЮАР и Латвией. И решать это дело только им», — заключил доктор политических наук. В этом плане с политологом согласен и правозащитник Ионов.

Наш президент не вмешивается во внутренние дела других государств. Девушка не является гражданкой РФ. Если бы Путин вмешался в это дело, нарушил бы дипломатичность с точки зрения международных переговоров Александр Ионов правозащитник.

Ионов напомнил, что в схожую ситуацию попала и гражданка России Богдана Осипова. Осужденная в США за похищение своего ребенка сможет покинуть стены тюрьмы лишь в 2023 году. К тому моменту пройдет уже шесть лет со дня ареста.