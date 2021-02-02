Латвийского оператора призвали бойкотировать после отключения российских телеканалов

Латвийский телеоператор Tet отключил вещание российских телеканалов. Партия «Русский союз Латвии» призвала местных жителей бойкотировать оператора из-за принятого решения.

«„Нет — ТЕТу, да — интернету!“ — это наш новый девиз. РСЛ призывает к бойкоту компании Теt, которая под надуманными ложными предлогами лишила своих клиентов ключевых качественных русскоязычных каналов, предложив вместо них информационный мусор», — привело РИА «Новости» слова сопредседателя партии Мирослава Митрофанова.

Депутат отметил, что прекращение вещания не было связано с антироссийскими санкциями или государственной пропагандой. Если бы речь шла об ограничительных мерах, то российские каналы исчезли бы по всему миру.

«Но этого не происходит. Отключают их только в Латвии в качестве еще одного шага по маргинализации и ассимиляции русскоязычного населения страны. Присутствует безумный расчет на то, что русские перейдут на латышские СМИ и будут смотреть ТВ на латышском, или в худшем случае — на украинском или английском языках. В реальности этого не произойдет», — заявил Митрофанов.

Он добавил, что зрители просто перейдут в Сеть. При этом пожилые люди и наиболее бедные слои населения не смогут отказаться от телеоператора. Сопредседатель назвал действия в отношении таких людей бессмысленной жестокостью и бесконечной местью.

«Это проявление глупости и аморальности латышской политической элиты, навязывающей все новые и новые ограничения на использования русского языка в Латвии», — заключил депутат.

Российские телеканалы перестали транслировать в Латвии с 1 февраля. Теперь жители не смогут смотреть Первый канал, «НТВ Мир», «РЕН ТВ Балтия», «Кинокомедию» и «Киномикс».