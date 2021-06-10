Латвийского депутата заподозрили в шпионаже на Россию

Депутата парламента Латвии Яниса Адамсонса из фракции «Согласие» заподозрили в передаче секретных сведений России. Сам парламентарий с этим не согласен, сообщил сайт Delfi.

Сейм Латвии разрешил провести обыски и арестовать Адамсонса. За это проголосовали 69 депутатов, пять — против, четверо воздержались. Так парламент отреагировал на запрос Генпрокуратуры страны. В надзорном ведомстве пока не дали официального комментария. Также неизвестно, о каких конкретно сведениях, которые Адамсонс якобы передавал российской стороне, идет речь.

Сайт написал, что против депутата завели уголовное дело по статье «Шпионаж». На заседании сейма политик заявил, что понятия не имеет, в чем его обвиняют, а об уголовном деле он узнал от журналистов. По словам Адамсонса, «он не ощущает никакого греха за собой», а то, что происходит, — это «контратака мафиозных структур».

Ранее в Генпрокуратуре Польши сообщили об аресте журналиста по обвинению в шпионаже в пользу России. В надзорном ведомстве уточнили, что мужчина якобы по заданию российской разведки пытался установить контакт с польскими и зарубежными политиками.