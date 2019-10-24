Латвийский политик заявил о необходимости диалога с Россией
Экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс прокомментировал отношения между странами, сообщило РИА «Новости».
Юрканс усомнился, что диалог с РФ возможен, пока президентом Латвии остается Эгилс Левитс. Он посетовал, что последовать примеру Эстонии у них не выйдет.
«Я считаю, что Латвии не следовало отказываться от диалога с Россией, его нужно возобновить», — заявил политик.
Как сообщил портал «Утро.ру», ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд провела переговоры с Путиным и пригласила его посетить свою страну.