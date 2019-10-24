  • Латвийский политик заявил о необходимости диалога с Россией

    24 октября 2019, 21:43

    Ирина Нагайникова

    Экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс прокомментировал отношения между странами, сообщило РИА «Новости».

    Юрканс усомнился, что диалог с РФ возможен, пока президентом Латвии остается Эгилс Левитс. Он посетовал, что последовать примеру Эстонии у них не выйдет.

    «Я считаю, что Латвии не следовало отказываться от диалога с Россией, его нужно возобновить», — заявил политик.

    Как сообщил портал «Утро.ру», ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд провела переговоры с Путиным и пригласила его посетить свою страну.