Латвийский политик планирует оспорить ограничение каналов на русском языке

Согласно законопроекту, в каждом ТВ-пакете должно быть 80% на языках ЕС. Таким образом, доля вещания на других языках, в том числе и русском будет снижена до 20%.

«Каналы, на которых появляется нарратив Кремля, не должны быть доступны в пакете каналов кабельного оператора и других поставщиков ТВ-услуг», — обозначили в латвийском парламенте.

Кузинс напомнил, что изначально в республике хотели убрать только российское телевидение. Теперь же убирают и каналы на русском языке, зарегистрированные на территории Евросоюза.

«Теперь пенсионеры будут переплачивать за эти каналы. А молодежь, думаю, умеет и сумеет их найти дешевле», — заметил политик.