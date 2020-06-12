    12 июня 2020, 16:56

    Латвийский политик планирует оспорить ограничение каналов на русском языке

    Артур Блянихов

    Сопредседатель объединения «Новое согласие» Янис Кузинс рассказал «Политике сегодня» о своем намерении обжаловать закон, который ограничивает показ российских телеканалов в Латвии.

    Согласно законопроекту, в каждом ТВ-пакете должно быть 80% на языках ЕС. Таким образом, доля вещания на других языках, в том числе и русском будет снижена до 20%.

    «Каналы, на которых появляется нарратив Кремля, не должны быть доступны в пакете каналов кабельного оператора и других поставщиков ТВ-услуг», — обозначили в латвийском парламенте.

    Кузинс напомнил, что изначально в республике хотели убрать только российское телевидение. Теперь же убирают и каналы на русском языке, зарегистрированные на территории Евросоюза.

    «Теперь пенсионеры будут переплачивать за эти каналы. А молодежь, думаю, умеет и сумеет их найти дешевле», — заметил политик.