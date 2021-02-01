Латвийский оператор прекратил трансляцию крупных российских телеканалов

Латвийский телеоператор с 1 февраля прекратил вещание российских телеканалов. Русскоязычные пользователи лишились возможности смотреть Первый канал, «НТВ Мир», «РЕН ТВ Балтия», «Кинокомедию» и «Киномикс».

В руководстве компании Tet объяснили такое решение «неясностями в праве представления каналов» и «беспокойством из-за соблюдения режима санкций». Об этом сообщило РИА «Новости».

Оператор пообещал купить права на трансляцию других российских телеканалов. В их число вошли «Пятница», «Мир», «Дождь», «Здоровое ТВ» и другие.

Tet является одним из крупнейших телеоператоров в Латвии. Государство контролирует более 50% его акций. В Министерстве иностранных дел России неоднократно упрекали власти Латвии в создании помех для работы российских журналистов и телеканалов.

Недавно Латвия запретила въезд российского певца Филиппа Киркорова на пять лет. Власти прибалтийской страны отметили, что артист посещал Крым после его включения в состав Российской Федерации. По их мнению, он «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины». Артист собрался оспорить это решение.