Латвийский общественный деятель рассказал о притеснении русских в стране

Он рассказал о неравноправии жителей в Латвии. В пример он привел депутатов, которые могут себе позволить сказать на русского человека «ваши». За это ему ничего не будет. Но если россиянин позволит себе сказать, что ему это не по душе, он попадет под уголовное преследование.

«Вот мне грозит в сумме 25 лет тюрьмы за то, что я посмел назвать фашистские проявления в Латвии фашистскими. Я четыре месяца отсидел за антифашистскую деятельность в Латвии. Вмешалась Дуня Миятович, помогла», — поделился Гапоненко.

Он также рассказал, что ООН приняла программу ликвидации «безгражданства» в мире. По словам деятеля, в Латвии она больше носит пропагандистский характер.

По словам Гапоненко, в международных правозащитных организациях либо игнорируют его заявки, либо говорят «вы не относитесь к нашему контингенту».