Латвийский депутат счел глупыми ограничения Риги против российских телеканалов

По мнению депутата, республиканские власти избрали глупую позицию, пытаясь действовать такими методами. Он выразил уверенность, что таким образом Рига добьется лишь противоположных результатов.

«Если мы теряем своих людей с точки зрения „информационного государства“, мы их теряем и во всех остальных отношениях. Я не очень вижу логики: если это была борьба с влиянием — страшно подумать! — Москвы, то оно только возрастает при таких решениях. Ведь нетрудно уйти в Интернет и получить все то же самое без всякой цензуры», — заметил собеседник информагентства.