Латвийский депутат призвал прекратить вражду с Москвой

По мнению Морозова, уход российского транзита из Латвии вполне закономерен, учитывая ту агрессивную политику, которую Рига ввела в отношении Москвы последнее время.

«Внешняя политика Латвии а-ля обиженная девочка наконец-то принесла плоды. Наши порты и железная дорога лишились российских грузов», — заметил законодатель.