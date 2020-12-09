Латвийский депутат призвал прекратить вражду с Москвой
Депутат Рижской думы Андрис Морозов написал в Facebook, что Латвии в отношениях с Россией надо перестать вести себя как злая и обиженная девочка. Парламентария процитировало «Утро.ру».
По мнению Морозова, уход российского транзита из Латвии вполне закономерен, учитывая ту агрессивную политику, которую Рига ввела в отношении Москвы последнее время.
«Внешняя политика Латвии а-ля обиженная девочка наконец-то принесла плоды. Наши порты и железная дорога лишились российских грузов», — заметил законодатель.