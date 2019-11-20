  • Латвийские власти решили запретить 9 российских каналов

    20 ноября 2019, 22:25

    Ирина Нагайникова

    Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение о приостановке в стране трансляции девяти российских телеканалов, сообщило РИА «Новости».
    Латвийские власти решили запретить 9 российских каналов

    Зампредседателя совета Иварс Аболиньш объяснил это некой связью телеканалов с Юрием Ковальчуком.

    Отмечается, что в список запрещенных каналов вошли «Дом Кино», «Дом Кино ПРЕМИУМ», «Время: далекое и близкое», «Бобер», «Музыка Первого», Петербург–Пятый канал «О!», «Поехали» и «Телекафе».

    Как сообщил портал «Утро.ру», постоянное представительство РФ при ОБСЕ обратилось в Twitter к спецпредставителю ОБСЕ по свободе СМИ Арлему Дезиру с призывом пресечь «очередное грубое попирание Латвией принципа свободы слова и прессы».