Двух человек, подозреваемых в сотрудничестве с российской военной разведкой, задержала служба госбезопасности в Латвии в 2021 году. Об этом 11 января сообщило агентство LETA со ссылкой на СГБ.

Задержанные, якобы, много лет работали на российские спецслужбы и предоставляли разведчикам информацию об оборонном секторе Латвии, которая не может подвергаться огласке, например о ее вооруженных силах и расширении присутствия НАТО в стране.

Подозреваемых задержали в ходе расследования двух уголовных дел. Спецслужбы Латвии сообщили, что те встречались с представителями российской военной разведки на российской территории. Сейчас им избрали меру пресечения в виде ареста.

Издание Delfi написало, что с помощью задержания этих лиц СГБ Латвии удалось предотвратить дальнейшие преступления. Первый из-подозреваемых использовал свои контакты, полученные в ходе профессиональной деятельности, для передачи российской разведке «информации о боевых возможностях, планах и обучении Национальных вооруженных сил Латвии», а второго обвинили в многолетнем сотрудничестве с ней.