Мир 31 декабря 2022, 10:25 Латвийские наемники попали под ракетный удар на Украине Латвийские наемники сообщили о ранении после ракетного удара на Украине

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Приехавшая в сентябре на Украину медик из Латвии рассказала в СМИ о ранении после ракетного удара. Об этом сообщила «Украина.ру» со ссылкой на Delfi.

«Пострадавшая при взрыве медик призналась LTV, что здание, в котором она находилась, было взорвано. Еще двое бывших с ней медиков получили ранения, они контужены», — написали в издании.

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Ранее стало известно о переброске отряда ВСУ в Соледар и Артемовск, состоящий исключительно из иностранных наемников. По словам офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, все они хорошо экипированы, ездят на машинах Hummer и носят натовское оружие. Кроме этого, в составе отряда имеются переводчики, знающие русский язык.

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Однако член КС Росгвардии, ветеран боевых действий, кавалер ордена мужества, эксперт по ОДКБ Роман Насонов заявил, что наемники ничем не помогут украинской армии, поскольку люди там полностью теряют дееспособность. В любом случае они превратятся в «пушечное мясо», сказал он.