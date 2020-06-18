Латвийские активисты выступили против запрета на геогриевские ленты

Лозунг у протестующих звучит следующим образом: «Запретить дураков, иначе они все позапрещают!». К волонтерам присоединились и другие латвийцы, разделяющие их позицию, написал сайт «Утро.ру».

Митингующие говорят, что желают сохранить за собой право на историческую память.

«Я думаю, этот митинг — предупредительный сигнал. В дальнейшем, если власти не отреагируют и не услышат народ, уверена, митинги будут разрастаться!» — поделилась Ольга Раньшева, одна из активисток.

Она также считает, что со стороны республиканских властей это является «плевком» в сторону многих жителей страны.