Латвийские активисты выступили против запрета на геогриевские ленты
Участники движения «Волонтеры Победы» устроили митинг в Латвии. Они выступают против запрета на георгиевские ленты, символ Победы. Об этом сообщил сайт «Лента.ру».
Лозунг у протестующих звучит следующим образом: «Запретить дураков, иначе они все позапрещают!». К волонтерам присоединились и другие латвийцы, разделяющие их позицию, написал сайт «Утро.ру».
Митингующие говорят, что желают сохранить за собой право на историческую память.
«Я думаю, этот митинг — предупредительный сигнал. В дальнейшем, если власти не отреагируют и не услышат народ, уверена, митинги будут разрастаться!» — поделилась Ольга Раньшева, одна из активисток.
Она также считает, что со стороны республиканских властей это является «плевком» в сторону многих жителей страны.