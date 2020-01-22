«Латвийская железная дорога» оказалась на грани выживания

Член правления ЛЖД Андрис Лубанс рассказал, что начало холодного сезона выдалось неудачным для концерна. Из-за теплых осени и зимы цены на энергоресурсы в мире снизились, а составы, перевозившие грузы, чаще простаивали без дела.

Работа концерна в 2019 году дала худшие показатели за последние 17 лет. Так получилось из-за того, что 87% латвийских грузоперевозок составлял транзит. Российский постепенно снижался, а другие направления оказались невыгодными.

Руководство ЛЖД заявило, что нужно приспосабливаться к новым условиям. При этом все изменения пока составили только сокращение сотрудников.