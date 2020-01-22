«Латвийская железная дорога» оказалась на грани выживания
Концерн «Латвийская железная дорога» (ЛЖД) сократил штат на полторы тысячи работников и заявил о переходе на режим максимальной экономии. Компания оказалась на грани выживания после ухода российского транзита, сообщил «ПолитЭксперт» со ссылкой на RuBaltic.ru.
Член правления ЛЖД Андрис Лубанс рассказал, что начало холодного сезона выдалось неудачным для концерна. Из-за теплых осени и зимы цены на энергоресурсы в мире снизились, а составы, перевозившие грузы, чаще простаивали без дела.
Работа концерна в 2019 году дала худшие показатели за последние 17 лет. Так получилось из-за того, что 87% латвийских грузоперевозок составлял транзит. Российский постепенно снижался, а другие направления оказались невыгодными.
Руководство ЛЖД заявило, что нужно приспосабливаться к новым условиям. При этом все изменения пока составили только сокращение сотрудников.