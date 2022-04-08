Латвия запретила праздновать День Победы

Законопроект, отменяющий традиционное празднование Дня Победы, приняли в Латвии. Сейм объявил 9 мая Днем памяти мирных жителей и украинских военнослужащих, погибших в ходе боевых действий на Украине, сообщение об этом появилось на сайте парламента.

В этот день будут подняты траурные флаги Латвии и Украины, их разместят рядом с резиденцией президента и правительственными зданиями и учреждениями. Праздничные мероприятия и фейерверки 8 и 9 мая запрещены. Этот день станет траурным, можно проводить митинги и шествия в память о погибших на Украине. Нарушителей закона привлекут к ответственности.

Ранее латвийский сейм уже запретил празднование Дня победы и проведение мероприятий у памятников Советской армии. Кроме того, законом запрещено публичное изображение букв V и Z, которые стали негласными символами поддержки российских вооруженных сил и спецоперации на Украине.