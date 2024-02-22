Мир 22 февраля 2024, 18:54 Латвия запретила импорт российской сельхозпродукции Парламент Латвии запретил импорт российской сельхозпродукции РИА «Новости»

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Парламент Латвии запретил ввоз сельхозпродукции из России и Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба парламента республики.

В документе сообщили, что сейм принял поправки к закону, которые запрещают ввоз сельскохозяйственных и кормовых товаров, произведенных в этих двух странах. При этом на продукцию, которая следует транзитом через Латвию, ограничения не распространяются.

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Ранее сообщалось, что Минфин США продлил разрешение на импорт ряда российских морепродуктов, в том числе лосося, трески, минтая и краба. Речь идет о товарах, которые погрузили на суда до 20 февраля 2024 года в соответствии с контрактами, заключенными до 22 декабря 2023 года. В декабре США ввели запрет на поставку этих продуктов из России.