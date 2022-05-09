Латвия закрыла въезд в страну Киркорову, Петросяну и Винокуру

Певцу Филиппу Киркорову, юмористам Владимиру Винокуру и Евгению Петросяну, а также тренеру по художественной гимнастике Ирине Винер-Усмановой закрыли въезд в Латвию. Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр иностранных дел прибалтийской республики Эдгар Ринкевичс.

Источник фото: Twitter

В сообщении говорится, что решение приняли на основании пункта Закона об иммиграции. Всех указанных лиц включили в список нежелательных для Латвии и установили бессрочный запрет на въезд в страну.

В своем сообщении министр ошибся в инициалах Евгения Петросяна, посчитав, что его имя начинается с буквы т. В следующем сообщении он признал ошибку и исправился.

В прошлом году запрет на въезд на пять лет для Филиппа Киркорова ввела Литва. Причиной такого решения стала публичная поддержка артистом присоединения Крыма к России. Певец подал на правительство республики в суд.