Мир 28 декабря 2023, 17:22 Латвия закрыла доступ к связанным с «Яндексом» сайтам Совет по электронным СМИ Латвии закрыл доступ к связанным с «Яндексом» сайтам РИА «Новости»

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Латвийский совет по электронным СМИ закрыл в стране доступ ко всем сайтам, связанным с компанией «Яндекс». Об этом сообщил портал Delfi со ссылкой на председателя совета Ивара Аболиньша.

В будущем власти Латвии планируют ограничить доступ к сервису «Яндекс Музыка». Там можно слушать подкасты и контент, который якобы создают подсанкционные лица.

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В апреле 2022 года совет по электронным СМИ Латвии заблокировал доступ к 16 российским интернет-ресурсам, среди которых сайт Кремля, yandex.ru, mail.ru, Первый канал, «Московский комсомолец», «Интерфакс», РБК, РЕН ТВ, «Ведомости» и сайт Госдумы. Решение обосновали якобы распространением ложной информации о событиях в мире.

Президент Владимир Путин ранее предостерег власти Латвии от враждебных действий по отношению к русскому населению. В противном случае руководство страны рискует столкнуться с таким же отношением в свой адрес, отметил глава государства.