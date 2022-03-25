Латвия заявила о намерении прекратить импорт нефти и газа из РФ

Латвия должна прекратить импорт российской нефти и газа в страну. На этот счет уже есть четкое решение, заявил ее президент Эгилс Левитс в интервью агентству Bloomberg.

«Да, в принципе это четкое решение. Мы должны прекратить это», — подчеркнул Левитс.

По его словам, Латвия прорабатывает свою позицию по вопросу оплаты российского газа в рублях.

«Есть определенные издержки. Нам надо заплатить за нашу свободу, за нашу независимость. Мы это сделаем», — сообщил президент.

Ранее Словения заявила об отказе Европы платить за российский газ в рублях. В некоторых странах решение мотивировали тем, что в уже подписанных контрактах указана конкретная валюта. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что выплаты в рублях станут нарушением антироссийских санкций, который ввел ЕС.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переходе на расчеты в рублях за поставку газа недружественным странам. Ресурсы будут экспортировать в объемах и ценах, которые зафиксированы в контрактах. По мнению экспертов, решение принесет пользу экономике: национальная валюта начнет укрепляться, к ней появится доверие на мировой арене.