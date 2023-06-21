Мир 21 июня 2023, 20:41 Латвия заявила о готовности передать Украине все свои вертолеты Премьер Латвии Кариньш заявил об отправке всех вертолетов страны на Украину РИА «Новости»

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Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил о готовности республики передать Украине все имеющиеся в стране вертолеты. Об этом он заявил на конференции, посвященной восстановлению Украины в Лондоне. Трансляцию вело агентство Reuters.

Глава латвийского правительства сообщил, что республика уже передала Киеву все имеющиеся в стране зенитные управляемые ракеты Stinger.

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«Все наши ракеты Stinger сейчас на Украине. <…> У нас есть флот вертолетов, все эти вертолеты — последние сейчас перекрашиваются, чтобы быть пригодными к использованию и выглядеть хорошо, — мы отправляем на Украину», — сказал Кариньш.

Он добавил, что Латвия уже обучила около трех тысяч украинских военных. Всего же с начала конфликта прибалтийская республика оказала различные виды помощи Украине на 1,3% ВВП страны. Премьер отметил, что именно по этому показателю Латвия является одной из ведущих, если не лидирующих страной в мире.

Ранее американский обозреватель CBC News Мюррей Брюстер сообщил, что находящиеся в Латвии военные из Канады вынуждены сами покупать себе снаряжение. Солдаты самостоятельно приобрели жилеты, дождевую одежду, ремни для переноски боеприпасов и воды. Что же до женщин-военных, те пожаловались на бронежилеты, которые плохо на них сидят.