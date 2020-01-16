Латвия заинтересована в поставках нефтепродуктов в Беларусь
Латвийский премьер Кришьянис Кариньш заявил о возможности поставок нефти в Беларусь через латвийские порты. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на белорусские СМИ.
По словам премьер-министра, в Беларусь можно экспортировать нефтепродукты через латвийские порты. Однако есть и другая возможность — импорт нефти со всего мира через Латвию в Белоруссию.
«Конечно, компаниям нужно исследовать этот вопрос, потому что бизнес должен быть взаимовыгодным. Здесь мы видим большие возможности для Латвии и Беларуси», — отметил Кариньш.
Он обозначил практическую заинтересованность латвийского правительства в развитии долгосрочных отношений с Минском, как на экономическом, так и на политическом уровне. По его мнению, в них есть большой потенциал.