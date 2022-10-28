Латвия заблокировала 80% бесплатных удобрений из России в бедные страны | 360°

Мир 28 октября 2022, 12:24 Латвия заблокировала 80% бесплатных удобрений из России в бедные страны МИД РФ: российские удобрения застряли в Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландах РИА "Новости"

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Россия готова передать беднейшим странам около 300 тысяч тонн удобрений, однако из-за санкций они застряли на складах европейских стран. Больше всего — в Латвии, сообщили в МИД России.

«Российские компании до сих пор не могут не только осуществить коммерческие поставки удобрений, но даже передать около 300 тысяч тонн продукции беднейшим странам», — заявили в министерстве.

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В Латвии заблокировали 80% таких удобрений. Оставшаяся часть находится в Эстонии, Бельгии и Нидерландах. МИД России объяснил это односторонними западными санкциями.

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Меморандум по нормализации отечественного сельхозэкспорта, подписанный с ООН в рамках зернового соглашения в Стамбуле, должен был решить проблему. Но продовольствие и удобрения остались под ограничениями.

Российские компании пожаловались на проблемы при проведении банковских платежей, с доступом в порты, оформлением страховки.

Внешнеполитическое ведомство отметило, что доля российской сельхозпродукции в мировом объеме не меньше украинской. До конца года отечественные производители готовы поставить около 30 миллионов тонн зерновых, с учетом урожая — 50 миллионов тонн.