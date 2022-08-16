Латвия выдвинула новые условия для продления ВНЖ россиян

Правительство Латвии анонсировало изменения принципов продления гражданам России временных видов на жительство. Теперь окументы будут продлевать реже, а постоянный вид на жительство можно получить только после сдачи экзамена по латышскому языку. Такое заявления сделал премьер-министр страны Кришьянис Кариньш, слова которого привел «Интерфакс».

Глава правительства отметил, что соответствующие законы утвердят в ближайгие дни. Также Кариньш подчеркнул, что россияне уже не могут получить визы не считая исключительных случаев.

Идея президента Латвии Эгилс Левитс по пересмотру ВНЖ и виз для россиян омерзительна, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его мнению, это ущемляет права и свободы граждан по национальному признаку.

Ранее сообщалось, что власти Латвии должны пересмотреть уже выданные визы и виды на жительство тех иностранцев, кто поддерживает спецоперацию России на Украине. Такое заявление сделал латвийский президент Эгилс Левитс,