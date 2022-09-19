Латвия ввела для россиян новые требования при пересечении границы | 360°

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Латвия ввела для россиян новые требования при пересечении границы

Посольство в Латвии: от россиян при пересечении границы требуют осудить действия России

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Россиян не пускают в Латвию без подписания документа с осуждением действий российских властей и даже вносят в специальный черный список. О новых проблемах при пересечении границы РБК рассказало посольство России в Латвии.

«В частности, к ним предъявляют вопиющие требования подписать некое заявление с осуждением российских властей», — рассказали в дипведомстве.

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В случае отказа россиян не только не пропускают через границу, но и вносят черный список. Чем это грозит, в посольстве не объяснили, однако добавили, что по всем таким случаям решение принимают латвийские компетентные службы.

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Кроме того, с 19 сентября начал действовать запрет на въезд в Латвию российских граждан с шенгенскими визами. Исключение сделали только для водителей грузовиков, дипломатов, а также россиян, пересекающих границу по гуманитарным и семейным причинам, например, для поездки на похороны. Заявления на получение виз латвийское посольство перестало принимать еще в начале августа. Аналогичные ограничения ввели Эстония, Литва и Польша.

Власти еще одной страны, Молдавии, запретили своим самолетам входить в российское воздушное пространство, несмотря на запланированное в октябре возобновление авиасообщения между Москвой и Кишиневом. В МИД России такое решение назвали политическим.

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