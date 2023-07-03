03 июля 2023, 18:22
Латвия возобновила ограниченный прием заявок от россиян для получения виз
МИД Латвии объявил о возобновлении ограниченного приема заявок от россиян на выдачу виз
Посольства и консульства Латвии снова начнут принимать заявления от россиян на выдачу въездных виз начиная со вторника, 4 июля. Об этом со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел республики сообщило агентство Baltijas Balss.
В ведомстве подчеркнули, что такое решение приняли после консультаций с соседними странами, оценив ситуацию в сфере безопасности. Ограничение ввели после начала попытки основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина организовать в России военный мятеж.
Реклама
Заявки на получение виз могут подавать не все россияне. Только члены семей, которые живут в Латвии, а также граждане Евросоюза, Европейской экономической зоны и Швейцарии.
Получить документы на въезд в республику могут и те, чья поездка связана с гуманитарными причинами: тяжелой болезнью родственника, траурными мероприятиями или когда существует угроза безопасности и жизни человека.
Каждое заявление сотрудники дипломатических ведомств рассмотрят в индивидуальном порядке. От претендентов на визу потребуют документального подтверждения оснований для въезда в Латвию.
Латвия
Туризм
Международные отношения
Россия
Реклама
Реклама