Латвия усомнилась в полном запрете выдачи россиянам виз ЕС

Страны Европейского союза вряд ли смогут добиться единства в вопросе запрета на выдачу шенгенских виз жителям России. Об этом в эфире радиостанции LRT заявил министр обороны Латвии Арвидас Ландсбергис.

По его словам, есть большие сомнения, что все страны Союза достигнут компромисса в визовом запрете.

«Тем не менее, Европу посещают и те россияне, которые согласны с действиями властей. Они приезжают сюда, делают свои дела и вновь возвращаются домой. Это меньшая часть граждан, но они являются опорой российского режима», — сказал министр.

Ранее посольство Латвии объявило о приостановке выдачи виз россиянам с 18 августа. Исключение оставят лишь для тех лиц, которые едут в республику на похороны близких людей.

Президент Украины Владимир Зеленский обращался к ЕС с требованием отменить для россиян возможность путешествовать по Европе, его призыв поддержала министр иностранных дел Эстонии Кая Калласс.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал ЕС не спешить с этим решением и подумать над тем, чтобы не осложнить жизнь простым людям в России, писал RT.