Мир 08 августа 2023, 23:55 Латвия решила усилить погранконтроль на границе с Белоруссией Латвия на полгода усилит погранконтроль на границе с Белоруссией РИА «Новости»

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Латвия решила на полгода усилить режим пограничного контроля на границе с Белоруссией. Об этом сообщило издание Lenta.ru со ссылкой на сайт латвийского правительства.

Такие меры приняли в связи с частыми случаями незаконного проникновения в государство. Усиленный контроль введут с 11 августа 2023 года по 10 февраля 2024-го на территориях Лудзенского, Аугшдаугавского, Краславского уездов и Даугавпилса.

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Ранее стало известно, что Латвия приказала покинуть страну порядка шести тысячам россиян. Все они имеют вид на жительство за границей, но не записались на экзамен по латышскому языку. Несмотря на это, сотрудники местных правоохранительных органов не будут специально искать российских граждан для депортации.

По словам главы миссии сейма по вопросам гражданства, миграции и сплочения общества Ингмара Лидак, МВД разошлют уведомления таким людям с призывом покинуть страну.