Латвия решила отбирать вид на жительство за поддержку России

Власти Латвии должны пересмотреть уже выданные визы и виды на жительство тех иностранцев, кто поддерживает спецоперацию России на Украине. Такое заявление сделал латвийский президент Эгилс Левитс, передали в «Газета.ру».

Он хочет выгонять таких людей из страны.

«Торговля прошлых правительств видами на жительство, их неоправданная щедрость в выдаче ВНЖ россиянам, за которой скрывались корыстные интересы „политических бизнесменов“, создали риски для безопасности страны и способствовали „двуязычию“», — сказал глава государства.

Левитс выразился, будто Россия всегда угрожала своим соседям и будто бы происходящие на Украине события уже «были в Латвии».

Он заявил, что Латвии, Финляндии, Эстонии и Чехии надо на европейском уровне выдвинуть требования о прекращении выдачи туристических виз гражданам России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Прибалтике формируются, по сути, неофашистские государства, культивирующие ненависть ко всему русскому. Она отметила, что на примере Украины уже можно судить о том, «к каким последствиям это приводит».