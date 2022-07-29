Латвия продолжила закупать российский газ за евро через посредника
Латвийская компания Latvijas gaze подтвердила закупку российского газа за евро через посредника
Оператор газотранспортной системы Латвии Latvijas gaze возобновил закупки российского газа за евро, а не рубли. Компания делает это через посредника, сообщил сайт Delfi Bizness.
«Сейчас приобретаем газ, но мы не покупаем газ у „Газпрома“, потому что не можем рассчитаться [в рублях]. У нас есть другой поставщик», — сказал журналистам глава Latvijas gaze Айгарс Калвитис.
Он отказался называть имя поставщика, так как это является коммерческой тайной. Но уточнил, что за последний месяц из России в Латвию перекачали примерно один тераватт в час природного газа.
В мае министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич объявил, что страна намерена обходиться без российского газа. Полное эмбарго запланировали с 1 января 2023 года.