Латвия продолжила закупать российский газ за евро через посредника

Оператор газотранспортной системы Латвии Latvijas gaze возобновил закупки российского газа за евро, а не рубли. Компания делает это через посредника, сообщил сайт Delfi Bizness.

«Сейчас приобретаем газ, но мы не покупаем газ у „Газпрома“, потому что не можем рассчитаться [в рублях]. У нас есть другой поставщик», — сказал журналистам глава Latvijas gaze Айгарс Калвитис.

Он отказался называть имя поставщика, так как это является коммерческой тайной. Но уточнил, что за последний месяц из России в Латвию перекачали примерно один тераватт в час природного газа.

В мае министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич объявил, что страна намерена обходиться без российского газа. Полное эмбарго запланировали с 1 января 2023 года.