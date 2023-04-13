Мир 13 апреля 2023, 01:36 Латвия признала наличие своих военных на Украине Минобороны Латвии подтвердило наличие своих военнослужащих на Украине U.S. Department of Defense

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Минобороны Латвии прокомментировало данные о наличии 17 военных из Латвии в спецназе НАТО на Украине. Бойцы спецназа выполняют «вспомогательные функции», сообщили представители ведомства телеканалу TV3.

По данным Минобороны Латвии, военнослужащих Национальных вооруженных сил отправили на Украину для выполнения определенных вспомогательных функций. Речь идет об охране посольства Латвии на Украине и охране грузов.

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«Солдаты НВС в боевых действиях на Украине не участвуют», — отметил представитель латвийского министерства обороны Каспарс Галкин.

Благодаря утечке секретных документов Пентагона стало известно, что на Украине находятся 97 спецназовцев, из них 50 прибыли из Британии, 17 — из Латвии, 15 — из Франции. Еще 14 бойцов НАТО отправили Соединенные Штаты.

Ранее официальный представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что несколько бойцов американского спецназа разместили в посольстве США на Украине. По его словам, совместно с военным атташе спецназовцы работают над поставками для ВСУ. При этом Кирби не стал указывать точное число американских военных на Украине.