Мир 04 августа 2023, 16:56 Латвия потребует от шести тысяч россиян покинуть страну МВД Латвии потребует покинуть страну россиян, не записавшихся на языковой экзамен Unsplash

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Порядка шести тысяч россиян, имеющих вид на жительство в Латвии и не записавшихся на языковой экзамен, попросят покинуть страну. Об этом сообщил Telegram-канал Sputnik «Ближнее зарубежье».

В публикации уточнили, что МВД Латвии обещало не охотиться на россиян и не депортировать людей. При этом закон предусматривает выдворение из страны.

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Как сообщила глава комиссии сейма по вопросам гражданства, миграции и сплочения общества Ингмар Лидак, МВД разошлет письма с просьбой покинуть Латвию россиянам, которые имеют вид на жительство и не записались на экзамен по латышскому.

«Когда в моей комиссии мы задали начальнику погранохраны вопрос, возьмут ли какую-то семидесятилетнюю бабушку и отвезут к границе, он так нам и сказал: они просто по закону должны это делать», — подчеркнула Лидак.

Бывший депутат Латвии Сейма Рейнису Знотиньш ранее пожаловался на своего русскоязычного соседа, но сам в итоге нарвался на административный процесс о мелком хулиганстве. Ему грозит штраф до 500 евро, так как полицейские установили, что виновником конфликта оказался сам Знотиньш.