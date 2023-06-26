Мир 26 июня 2023, 20:23 Латвия полностью прекратила выдачу россиянам всех типов виз МИД Латвии: страна прекратила прием заявлений россиян о выдаче виз из-за обстановки в РФ РИА «Новости»

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Латвия перестала принимать заявления с просьбой о выдаче виз всех типов от россиян. Это связано с нестабильной внутриполитической обстановкой в России, объяснили в МИД республики. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В связи с непредсказуемым развитием внутриполитических событий в России с 26 июня дипломатические и консульские представительства Латвии за рубежом прекратили прием всех видов визовых заявлений от граждан России», — сказано в сообщении.

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При этом документы, поданные до 25 июня, рассмотрят до конца.

Ранее об этом решении латвийских властей сообщил президент страны Эдгарс Ринкевичс. По его словам, это связано попыткой мятежа ЧВК «Вагнер», которое произошло в минувшую субботу.

По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, сейчас у Евросоюза нет стратегии на случай возникновения в России «политической нестабильности», но последние события вынуждают разработать ее как можно скорее.