Латвия планирует построить военный объект на границе с Россией

Ведомство никак не прокомментировало, для чего будет использоваться этот участок, сообщив, что это закрытая информация.

В проекте приказа содержится информация, что согласно решению, принятому в 2016 году, утвержден план действий по развитию противовоздушной обороны.

В 2018 году правительство согласовало конфискацию данного земельного участка в пользу национальной обороны для создания на нем военной инфраструктуры.

В России через полтора года начнется выпуск новых российских артиллерийских комплексов «Дрок», «Магнолия» и «Флокс». Орудия разрабатывают в рамках опытно-конструкторских работ «Набросок». Линейку вооружения на различных видах шасси отличает высокая мобильность, в том числе, в условиях Арктики.