Мир 14 февраля 2024, 10:39 Латвия отреагировала на объявление своих министров в розыск в России МИД Латвии вызвал поверенного в делах РФ из-за объявления в розыск министров РИА «Новости»

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Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш сообщил в соцсети Х, что вызвал российского дипломата из-за объявления в России в розыск латвийских чиновников. По его мнению, это политически мотивированное решение.

«В МИД вызван временный поверенный посольства РФ из-за публично доступного списка бывших и нынешних должностных лиц Латвии, против которых Россия возбудила политически мотивированные дела», — написал глава внешнеполитического ведомства.

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Латвийская сторона потребовала «объяснений» от российского дипломата, уточнили в заявлении на сайте МИД прибалтийской страны.

МВД России объявило в розыск главу Минфина Латвии Арвилса Ашераденса, еще ряд чиновников и министров стран Прибалтики. В базе ведомства также появилась информация о розыске премьера Эстонии Каи Каллас, которая известна своей русофобской позицией. В МИД РФ пояснили, что за надругательство над исторической памятью о борьбе с нацизмом придется отвечать.