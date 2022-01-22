Латвия отправит Украине ПЗРК Stinger при конфликте с Россией

Латвия намерена отправить на Украину ракетную систему Stinger, индивидуальную экипировку, а также наборы сухого пайка в случае обострения конфликта с Россией. Об этом сообщил Delfi со ссылкой на латвийское Министерство обороны.

«В случае агрессии со стороны России Латвия отправит на Украину ракетную систему Stinger, индивидуальную экипировку и наборы сухого пайка», — привел портал сообщение оборонного ведомства балтийской республики.

Stinger — это произведенный в США переносной зенитный ракетный комплекс. Его главной целью является поражение низколетящих самолетов, вертолетов и БПЛА.

Накануне Белый дом сообщил в Конгресс, что намерен передать Украине вертолеты российского производства Ми-17. Поставки вооружения на Украину начались после сообщений западных СМИ о подготовке нападения России на Украину. Эту информацию неоднократно опровергали российские официальные лица. Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Блинкеном заявил, что у Москвы нет планов нападения на соседнюю страну. Он также отметил, что страны НАТО воспринимают территорию Украины, как свою сферу влияния.