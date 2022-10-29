Латвия отказалась вести переговоры с Россией до увеличения численности войск НАТО | 360°

Мир 29 октября 2022, 07:36 Латвия отказалась вести переговоры с Россией до увеличения численности войск НАТО Президент Латвии Левитс сообщил о нежелании переговоров с Путиным до увеличения войск НАТО РИА "Новости"

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Латвии нужно дождаться, пока общая численность сил группировки НАТО в стране увеличиться, а не вести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом изданию Foreign Policy заявил президент прибалтийского государства Эгилс Левитс.

В настоящее время в Латвии дислоцированы около четырех тысяч военных НАТО. На прошедшей саммите военной организации в Мадриде прозвучало обещание, что группировка серьезно увеличится, однако пока что это не произошло.

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«Владимира Путина невозможно удержать, разговаривая по телефону и призывая отказаться от запланированного. Численность войск нужно увеличить хотя бы размера бригады, мы уже подписали соглашение с Канадой. Вынесенные на саммите решения необходимо выполнить», — сказал президент.

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Левитс также отметил, что в настоящее время самым слабым местом в НАТО является Финляндия.

Ранее латвийский президент высказал предложение изолировать русскоязычных граждан страны, недовольных политикой властей. Представитель МИД Мария Захарова назвала его неприемлимым.