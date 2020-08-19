Латвия отказалась признать Тихановскую победителем выборов в Белоруссии

Правительство Латвии не стало признавать оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую победителем президентских выборов в Белоруссии. Об этом заявил глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич.

Ринкевич отметил очевидность того, что Тихановская не может быть признана победителем прошедших выборов, так как «их реальные результаты неизвестны». По его словам, существует информация только о масштабных фальсификациях. Кроме того, глава МИД Латвии выразил озабоченность, что многие страны стали обсуждать ситуацию в Белоруссии с Москвой, а не Минском.

«Такую логику можно понять, однако латвийское правительство неоднократно подчеркивало, что решение проблем Белоруссии сосредоточено в самой Белоруссии, а не где-либо еще», — привело слова Ринкевича информагентство LETA.

Министр подчеркнул, что в Белоруссии не будет быстрого решения проблем. Более того, внешнего разрешения ситуации тоже быть не может, так как к решению может прийти только белорусское общество.

Источник фото: телеканал «360»

Александр Лукашенко 9 августа выиграл на президентских выборах в Белоруссии. Он обошел кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. После этого несогласные с итогами голосования начали устраивать митинги и забастовки, требуя отставки Лукашенко.