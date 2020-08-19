Латвия отказалась признать Тихановскую победителем выборов в Белоруссии
Ринкевич отметил очевидность того, что Тихановская не может быть признана победителем прошедших выборов, так как «их реальные результаты неизвестны». По его словам, существует информация только о масштабных фальсификациях. Кроме того, глава МИД Латвии выразил озабоченность, что многие страны стали обсуждать ситуацию в Белоруссии с Москвой, а не Минском.
«Такую логику можно понять, однако латвийское правительство неоднократно подчеркивало, что решение проблем Белоруссии сосредоточено в самой Белоруссии, а не где-либо еще», — привело слова Ринкевича информагентство LETA.
Министр подчеркнул, что в Белоруссии не будет быстрого решения проблем. Более того, внешнего разрешения ситуации тоже быть не может, так как к решению может прийти только белорусское общество.
Александр Лукашенко 9 августа выиграл на президентских выборах в Белоруссии. Он обошел кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. После этого несогласные с итогами голосования начали устраивать митинги и забастовки, требуя отставки Лукашенко.