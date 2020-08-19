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    19 августа 2020, 12:29

    Латвия отказалась признать Тихановскую победителем выборов в Белоруссии

    Дарья Бунякова

    Правительство Латвии не стало признавать оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую победителем президентских выборов в Белоруссии. Об этом заявил глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич.
    Латвия отказалась признать Тихановскую победителем выборов в Белоруссии

    Ринкевич отметил очевидность того, что Тихановская не может быть признана победителем прошедших выборов, так как «их реальные результаты неизвестны». По его словам, существует информация только о масштабных фальсификациях. Кроме того, глава МИД Латвии выразил озабоченность, что многие страны стали обсуждать ситуацию в Белоруссии с Москвой, а не Минском.

    «Такую логику можно понять, однако латвийское правительство неоднократно подчеркивало, что решение проблем Белоруссии сосредоточено в самой Белоруссии, а не где-либо еще», — привело слова Ринкевича информагентство LETA.

    Министр подчеркнул, что в Белоруссии не будет быстрого решения проблем. Более того, внешнего разрешения ситуации тоже быть не может, так как к решению может прийти только белорусское общество.

    Латвия отказалась признать Тихановскую победителем выборов в Белоруссии | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Александр Лукашенко 9 августа выиграл на президентских выборах в Белоруссии. Он обошел кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. После этого несогласные с итогами голосования начали устраивать митинги и забастовки, требуя отставки Лукашенко.

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