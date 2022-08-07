Латвия отказалась от охраны генконсульств РФ в Лиепае и Даугавпилсе

Латвийская полиция прекратила охранять здания закрытых генеральных консульств России в Лиепае и Даугавпилсе. Об этом сообщило издание LSM.

«Полиция Латвии не будет охранять здания российских генеральных консульств в Лиепае и Даугавпилсе», — говорится в сообщении издания.

Также отмечается, что сотрудников дипломатических ведомств могут объявить нежелательными лицами в Латвии.

После начала специальной операции России на Украине по защите мирного населения Донбасса глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс объявил, что власти закрывают консульства РФ. В качестве ответной меры Россия закрыла представительства Латвии в Пскове и Санкт-Петербурге.

В начале августа правительство Латвии сообщило о приостановке выдачи латвийских виз для россиян, исключения сделаны лишь для случаев въезда для погребения близких родственников.

Также глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич предложил полностью прекратить выдачу туристических виз Евросоюза россиянам.