Мир 24 июня 2023, 18:46 Латвия отказала в выдаче всех типов виз для россиян Президент Ринкевичс: Латвия прекратила выдачу всех типов виз гражданам России РИА «Новости»

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Латвийские власти приняли решение прекратить выдачу всех типов виз россиянам в связи с последними событиями в России. Об этом президент страны Эдгарс Ринкевичс написал на своей странице в Twitter.

«Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие типы виз», — отметил он.

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По словам Ринкевичса, ограничения на пересечение границы для граждан России, которые ввели в сентябре 2022 года, сохранились. Он отметил, что латвийские власти внимательно следят за развитием ситуации в Российской Федерации, также была усилена приграничная охрана.

Министерство иностранных дел Латвии уточнило, что в стране продолжает действовать выдача гуманитарных виз россиянам. При этом пресс-секретарь МИД Диана Эглит пояснила, что основанием для выдачи такой визы «не будет желание получить ее в связи с действиями ЧВК „Вагнер“», написал ТАСС.