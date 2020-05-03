Латвия ограничила полеты над своей территорией. Там ловят неуправляемый дрон

Само ведомство на своей странице в Twitter опубликовала фотографии неуправляемого дрона.

Жителей попросили связаться с ведомством, если летающий аппарат окажется в зоне видимости.

Считается, что он может летать кругами. При этом не исключено, что он уже приземлился.

Представитель Агентства гражданской авиации Айнис Винцевс заявил что Латвии это первый подобный случай. Все дроны, которые обычно используют жители, представляют собой аппараты небольшого размера. Он отметил, что ведомство уже предупредило коллег из соседних стран, на тот случай. если дрон прилетит к ним.

Выяснилось, что аппарат принадлежит компании SIA «UAVFactory. По словам представителя компании Евгения Шильникова связь пропала в минувшую субботу, 2 мая, во время тестового полета. Дрон поднялся на высоту и летал по кругу. В случае потери связи должна была сработать система отключения двигателя, но что-то пошло не так. Объема горючего, которым пользуется дрон, хватит на 90 часов полета.