Латвия объявила о желании ограничить русский язык

В Латвии разрабатывают закон об ограничении использования русского языка на работе и ​​в общественных местах. Об этом заявил министр юстиции страны Янис Борданс, передало РИА «Новости».

«Нужно установить запрет на использование языка, который не является языком Европейского союза, в дополнение к государственному языку при продаже товаров или оказании услуг. Не исключено, что в телефонных и банковских сообщениях также будет исключен русский язык», — заявил он.

По словам министра, не следует допускать «одновременного использования латышского и русского языков в повседневном общении, местах оказания услуг и на рабочих местах». А исключения они пропишут в законе.

В ближайшее время такой закон могут направить на совещание сторон, формирующих правительство, после чего можно будет подать его в сейм.

К слову, в Латвии проживают около 1,8 миллиона человек, из них около 40% — русскоязычные.

Ранее латвийский президент Эгилс Левитс заявил, что власти страны должны пересмотреть уже выданные визы и виды на жительство тех иностранцев, кто поддерживает спецоперацию России на Украине. Он хочет выгонять таких людей из страны.