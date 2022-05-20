Латвия объявила о намерении обходиться без российского газа

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич объявил, что страна намерена обходиться без российского газа. Его слова прозвучали в эфире телеканала Al Jazeera.

«Мы планируем возвести станции снабжения газом и обходиться без российского газа», — сказал Ринкевич.

Он также подчеркнул, что специальную операцию России на Украине «необходимо завершить как можно скорее». При этом он выразил уверенность в том, что НАТО поддержит страны Балтии в случае отражения «любых атак».

Кроме того, в ходе интервью Ринкевич рассказал, что на саммите НАТО в Мадриде участники намереваются выработать новые принципы альянса.

Ранее сообщалось, что Латвия, Литва, Эстония и Польша попросили Североатлантический альянс увеличить военный контингент на территории их стран, якобы опасаясь угрозы со стороны России. Они предложили развернуть на своей территории военное присутствие в количестве 20 тысяч человек. Однако, согласно информации издания The Washington Post, ряд других государств — членов НАТО не поддержали этот шаг.