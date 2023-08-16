Мир 16 августа 2023, 00:04 Латвия объявила мобилизацию пограничников для защиты от Белоруссии Государственная пограничная охрана Латвии

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Государственная пограничная служба Латвии объявила срочную мобилизацию сил для усиления охраны границы с Белоруссией. Об этом сообщили на сайте службы.

В ходе мобилизации латвийских пограничников вернули из отпусков. Кроме того, погранслужба обратилась за помощью к национальным вооруженным силам и полиции.

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Министр обороны Латвии Инара Мурниеце заявила, что армия направит дополнительные силы к латвийско-белорусской границе на помощь пограничникам.

Представители госпогранслужбы Латвии сообщили об увеличении числа попыток пересечь границу со стороны Белоруссии. По информации ведомства, за последние сутки было совершено 96 таких попыток.

Отношения Белоруссии с соседними странами обострились после размещения на территории республики бойцов ЧВК «Вагнер». В конце июля «вагнеровцы» провели совместные учения с белорусскими военными недалеко от польской границы.

В начале августа 2023 года замглавы польского МИДа Павел Яблонский заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» пытались проникнуть в страну с территории Белоруссии.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что польские вооруженные силы разместят 10 тысяч военнослужащих на границе с Белоруссией.