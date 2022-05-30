Латвия не смогла найти деньги на снос советских памятников

Массовая «десоветизация» началась в Латвии, однако у страны не хватает на это средств. Об этом сообщила «Политика сегодня».

В стране приняли решение снести все памятники времен СССР. Но в бюджете не нашлось необходимых финансов. Как отметил вицэ-мэр города Вилнис Кирсис, на снос памятника Освободителям Риги требуется около миллиона евро. С помощью пожертвований удалось собрать лишь 265 тысяч евро.

25 мая в Парламенте Латвии начали рассматривать законопроект, посвященный демонтажу символов, «прославляющих советский режим». При этом снос необходимо организовать до 15 ноября. Скорее всего подобный проект придется отложить, так как на вырезание металлических серпов и молотов из ограждений на набережной Мукусала требует еще 22,8 миллиона евро.