Латвия может начать использовать российскую вакцину от коронавируса

По данным ИА Nation News, глава Минздрава Латвии Даниэль Павлютс уточнил, что на данном этапе использование препарата невозможно. Этот вопрос рассмотрят после его проверки в лабораториях Евросоюза.

«И насколько мне известно, параметры по разработке и клиническим испытаниям не были предоставлены в достаточном объеме для использования этой вакцины на территории ЕС», — добавил он.